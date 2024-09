Grande attesa per la sfilata del Palio del Baradello, fissata nel primo pomeriggio di domenica in città. Un evento che sicuramente porterà nella convalle un folto pubblico, che dovrà comunque tener conto di una serie di provvedimenti viabilistici, con parcheggi vietati e strade bloccate al traffico.

Il corteo storico era stato fissato ad inizio mese, ma è stato poi rinviato a questo fine settimana a causa del maltempo. Gli ingredienti sono quelli tradizionali, con la partenza alle 14.30 dall’area del parcheggio Ippocastano e arrivo finale in piazza Duomo, dove è previsto uno spettacolo con unalunga serie di esibizioni.

Parteciperanno tutti i borghi, contrade e comuni aderenti al Palio. La sfilata sarà arricchita dalla presenza di gruppi medioevali: sbandieratori, musici, danzatori. Ci saranno delegazioni di Cantù, Casnate, Lomazzo, Albavilla e da Lugano.

Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine con partenza dall’area dell’Ippocastano, passando poi da via Aldo Moro, via XX Settembre, via Milano, piazza Vittoria, via Cesare Battisti, via Carducci, via Paolo Giovio, piazza Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele, via Plinio, con arrivo in Piazza Duomo.

Strade in cui il traffico sarà bloccato in anticipo – circa un’ora prima – per consentire il passaggio della manifestazione.

Nell’area Ippocastano non si potrà parcheggiare dalle 8 alle 20, mentre nelle vie coinvolte lo stesso provvedimento è valido dalle 12 alle 17.