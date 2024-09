Un uomo di 68 anni che era uscito per andare a cercare funghi nella zona di Alserio è stato ritrovato senza vita a Erba, in un’area boschiva a ridosso di via Comana Lunga. I familiari, non vedendolo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui hanno dato l’allarme e attivato le ricerche.

I vigili del fuoco del comando di Como, allertati dai carabinieri di Erba, hanno avviato le ricerche dell’uomo disperso. Il 68enne, residente a Erba, era uscito questa mattina presto per cercare funghi e poi non aveva più risposto ai familiari. Sono intervenuti gli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale e il nucleo volo Malpensa. La squadra è equipaggiata con il sistema Imsi Catcher, in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso.

Il 68enne è stato dunque localizzato e raggiunto, ma purtroppo era già senza vita. Accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Il 68enne sarebbe morto per un malore, anche se sono ancora in corso le verifiche per chiarire quanto accaduto.