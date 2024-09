I vigili del fuoco di Como sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per recuperare un falchetto in un’abitazione in via Borgovico. Il rapace era rimasto incastrato in una siepe e non riusciva a liberarsi.

I pompieri hanno recuperato il falchetto e lo hanno poi portato in una zona elevata per liberarlo in altezza e aiutarlo a tornare a volare.