I volontari dell’Ail Varese Como hanno donato all’ematologia dell’Asst Lariana un nuovo microscopio biologico per la diagnosi delle patologie oncoematologiche. L’ambulatorio, diretto da Alessandro Squizzato, si occupa della diagnosi e della cura delle malattie ematologiche. Il servizio, di cui è referente Davide Sirocchi, offre una presa in carico multidisciplinare del paziente grazie alla collaborazione di diversi specialisti fra cui anatomopatologi, patologi clinici, radiologi, medici nucleari, radioterapisti, cardiologi, pneumologi, infettivologi e nefrologi.

“Lo scorso anno è stata aperta una raccolta fondi presso la Fondazione provinciale della comunità comasca per sostenere l’implementazione del nostro ambulatorio affinché possa diventare un nuovo polo ematologico in provincia di Como – spiega Squizzato – Con l’obiettivo di poter garantire un ulteriore riferimento, nell’assistenza e nella cura, ai pazienti del territorio”.

Un fondo sul quale, ad oggi, sono stati donati più di 17mila euro, anche e soprattutto grazie all’impegno dei volontari di Ail Varese Como, guidata dal presidente Cristiano Topi.

“Solo poche settimane fa abbiamo festeggiato la nostra unione – sottolinea Paolo Malagoli, referente comasco dell’organizzazione di volontariato – Dall’anno scorso infatti Como e Varese hanno unito le forze per sostenere la ricerca scientifica in ambito ematologico e le persone affette da malattie del sangue attraverso la raccolta di fondi che portiamo avanti principalmente con la vendita di stelle di Natale e uova di Pasqua”.

Con parte di quanto donato al fondo, è stato quindi acquistato il microscopio biologico, strumento utile per la diagnosi delle malattie ematologiche su strisce di sangue periferico e midollare.

“Questa donazione, per la quale ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito – aggiunge Sirocchi – ci permetterà di procedere nell’implementazione del lavoro dell’ambulatorio dedicato alle neoplasie ematologiche”.