Como Women sconfitto 3-1 dalla Roma nella terza giornata del campionato di Serie A femminile. Un risultato che non porta punti alle ragazze di Stefano Sottili, ma che lascia sensazioni positive per il proseguo della stagione, come dichiarato dall’allenatore. “Se guardiamo nel complesso le prime tre partite di campionato – ha detto il mister – questa contro la Roma a livello di prestazione è stata la migliore. Siamo riusciti a rimanere in gara fino alla fine contro un avversario che, sulla carta, è sicuramente superiore a noi”.

Il prossimo impegno del Como Women sarà in casa contro la Sampdoria sabato 28 settembre alle 15 allo stadio “Ferruccio” di Seregno.