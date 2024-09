Dieci lavoratori irregolari, scontrini non battuti e registratori di cassa non a norma. La guardia di finanza prosegue nei controlli per il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria in provincia di Como. Nel fine settimana sono stati 11 i verbali per irregolarità negli scontrini, 2 per omessa manutenzione del registratore di cassa e altrettanti per il mancato pagamento del canone Rai.

Sanzionati quattro esercenti che impiegavano 10 lavoratori irregolari, 4 italiani, altrettanti turchi, un iracheno e un thailandese. Un lavoratore turco inoltre era totalmente in nero. Per uno degli esercizi commerciali è stato richiesto all’ispettorato territoriale del lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti era irregolare.

Gli interventi sono stati effettuati nei comuni di Como, Casnate con Bernate, Lipomo e Erba.