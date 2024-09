La scuola primaria di Grandola ed Uniti, distrutta nel mese di giugno del 2022 da un incendio, sarà ricostruita. L’investimento previsto è di 1,5 milioni di euro, un milione stanziato dal Comune, al quale si aggiungerà un contributo della Regione di 500mila euro. Il termine dei lavori è fissato per il mese di luglio del 2026.

La giunta regionale lombarda ha approvato la proposta di accordo locale semplificato per la ristrutturazione del plesso di via Roma. L’intervento prevede il rifacimento del manto di copertura e della struttura portante in legno della scuola.

“La ristrutturazione – spiega l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori – renderà l’intera struttura più sicura e sostenibile per i nostri ragazzi. Attraverso gli strumenti di programmazione negoziata realizzeremo un intervento prioritario per questo territorio”.

“Il tetto della scuola si è letteralmente disintegrato due anni fa – ricorda l’assessore regionale all’Università e ricerca Alessandro Fermi – In questo periodo i bambini che frequentavano quel plesso, divenuto inagibile, sono stati costretti a trasferirsi negli istituti scolastici del circondario. Abbiamo promesso di tenere alta l’attenzione su questa scuola, nella convinzione che i territori periferici debbano mantenere i servizi essenziali, per rendere viva quella Lombardia dei territori che sempre difendo”. “Quella di oggi è dunque una notizia che mi riempie di gioia e di orgoglio – aggiunge Fermi – E’ compito della Regione favorire la rivitalizzazione e l’attrattività delle aree interne e la presenza di una scuola è fondamentale per garantire il futuro di questi piccoli comuni”.