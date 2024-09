“Già mi ero emozionato quando mi è stato annunciato che avrei fatto da pilota al campione italiano Gabriele Ferruzzi. Poi, il volo è stato tranquillo, quasi non mi sono accorto d’essere giunto alla fine del percorso di gara, tanto è stata la sintonia instauratasi con il navigatore”. Queste le parole di Alessandro Ganci, sul podio insieme a Gabriele Ferruzzi dopo la premiazione del Gran Premio dei Sei Laghi – Trofeo Villa d’Este, in una cerimonia riservata ai partecipanti e alle autorità. “Volo oramai da tanti anni – ha aggiunto – e la vittoria di sabato non solo è stata emozionante, ma ha coronato sogni e speranze coltivate da tempo.”

“Gara straordinaria, per la prima volta, in tempi moderni, la competizione ha vantato una presenza di idrovolanti provenienti dall’estero.” Ha aggiunto Marco Di Pilato, direttore della manifestazione. “L’hangar è stato aperto alla cittadinanza e il duo, composto da Giuseppe Macchi e dal sottoscritto, ha fornito un commento in presa diretta che per la prima volta ha potuto coinvolgere anche i non addetti ai lavori, con aneddoti e curiosità sulla gara, una cronaca delle partenze e degli arrivi, interviste agli equipaggi.

Il podio e la classifica

Sul podio al primo posto Alessandro Ganci e Gabriele Ferruzzi, a seguire Natalia Khludova atleta russa, riconosciuta a livello internazionale, in coppia con Gabriele Ermecini, istruttore presso la Scuola di volo di Como, alla sua prima partecipazione al Gran Premio dei Sei Laghi, a seguire, il terzo posto è stato assegnato alla coppia svizzera formata da Isidor von Arx, alla sua seconda partecipazione, con Esther Rimensberger.”