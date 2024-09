Sette patenti ritirate dalla guardia di finanza nel fine settimana ad altrettanti automobilisti trovati in possesso di droga. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli sul territorio, identificando più di 300 persone tra venerdì e domenica. A Cadorago, un automobilista italiano è stato trovato in possesso di 6,6 grammi di cocaina, pari a circa 20 dosi. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Altri sei automobilisti sono stati segnalati alla prefettura per il possesso, complessivamente, di 3,6 grammi di cocaina, 3 di eroina e 1 di ketamina.

In tutti i casi è scattato il ritiro immediato della patente, come previsto dalle norme. Una delle auto è risultata anche senza assicurazione.