Università dell’Insubria. La professoressa Barbara Pozzo, docente di Diritto privato comparato del Dipartimento di Diritto economia e culture dell’Università dell’Insubria, è stata nominata nuova socia corrispondente dell’Accademia nazionale dei Lincei per la classe delle Scienze morali, storiche e filologiche, nella categoria delle Scienze giuridiche.

La cerimonia di investitura, con il conferimento dei distintivi, si terrà l’8 novembre a Palazzo Corsini a Roma, sede dei Lincei, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2024-2025.

“Sono lusingata ed emozionata per questo nuovo incarico, che mi appresto ad assumere ben conscia delle responsabilità che implica – ha dichiarato la professoressa Pozzo -. Questa è una notizia che dà lustro a tutta la nostra Università in cui lavoro dal 2001 e a cui devo molto. Spero che questa diventi una nuova opportunità di crescita, non solo per me, ma anche per i giovani che affrontano lo studio del diritto comparato in questa sede universitaria”.