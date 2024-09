Mobilitazione questa mattina poco dopo le 9 ad Alzate Brianza in un’attività di via XXV Aprile. Intervento dei soccorritori (arrivati con ambulanza e automedica) e dei carabinieri per l’aggressione ad una donna di 54 anni. Ma le informazioni sono ancora poche e frammentarie. La donna è stata portata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo – media gravità. Non è in pericolo di vita.