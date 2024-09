“Un tassello importante per la rinascita di Campione”: con grande soddisfazione il vicesindaco dell’enclave italiana in Svizzera Gaetana Padula annuncia la riapertura della scuola dell’infanzia all’interno del plesso scolastico “Maestri Campionesi”. Il servizio mancava da sei anni a Campione d’Italia e nel tempo sono andate in scena anche diverse proteste. Le famiglie hanno dovuto rivolgersi alle scuole dell’infanzia svizzere, contando su una convenzione stipulata dal Comune.

Ora, invece, i piccoli di Campione non saranno costretti a spostarsi oltre i confini comunali. Dopo la riapertura del Casinò nel gennaio del 2022, questa nuova inaugurazione rappresenta un’ulteriore passo avanti dopo la crisi dell’enclave. “Da quando si è insediata, l’amministrazione ha cercato di riassestare il bilancio del Comune per risollevare l’Ente dal dissesto finanziario – spiega la vicesindaco – Erano venuti a mancare i fondi per i servizi essenziali. Il percorso seguito ci ha portato a riprenderci dopo il duro colpo subito. Dopo sei lunghi anni senza scuola dell’infanzia, oggi siamo in grado di riempire una sezione, grazie alla collaborazione tra il Provveditorato, la dirigenza scolastica, gli uffici comunali e i genitori”.

Giovedì 26 settembre alle 12.30 è in programma la cerimonia di apertura. All’interno del plesso di via Riasc che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado, tre aule saranno destinate alla materna. “Con un investimento di 100mila euro, abbiamo ristrutturato gli spazi e li abbiamo adeguati ai più piccoli – spiega Padula – Inoltre, abbiamo riattivato la mensa. Siamo partiti con una sezione di 22 alunni, due maestre e una collaboratrice. Il servizio è già attivo da una settimana, ma giovedì faremo l’inaugurazione ufficiale alla presenza del provveditore Giuseppe Bonelli”.