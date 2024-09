L’Archivio di Stato di Como aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2024 mostrando al pubblico uno dei suoi tesori più grandi: le mappe realizzate dai disegnatori chiamati, assieme a geometri e tecnici, da Maria Teresa d’Austria per porre in essere la grande riforma del Catasto.

Escluse dalla consultazione diretta per ragioni di conservazione e tutela, fruibili soltanto in formato digitale, le mappe sono state oggetto di recentissimi, delicati interventi di restauro, volti a consolidarne il supporto, ad arrestare fenomeni di degrado e a preservare non soltanto gli spiccati caratteri estetico-pittorici ma anche e soprattutto i riferimenti catastali in esse riportati, tuttora fondamentali per la comprensione del territorio della provincia di Como e dell’evoluzione dei fenomeni socio-economici.

La restauratrice incaricata degli interventi, Chiara De Nicolai, illustrerà i criteri-guida, le scelte e le tecniche adottate in un dialogo aperto al pubblico, supportata anche da un ampio corredo fotografico. L’appuntamento è fissato per sabato 28 settembre alle 15.30 in via Briantea 8 a Como, con ingresso gratuito. Saranno esposte in mostra alcune tra le mappe originali restaurate.