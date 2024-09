Una opportunità dedicata a tutti coloro che vogliano sperimentarsi nel settore dell’artigianato: dal tessile, alla nautica, dalla gestione ambientale alla lavorazione del legno e del ferro. È Impresa futura, il progetto nato all’interno del bando Pnrr “La cultura che accoglie – Borghi comacini in rete”, che già da diversi mesi vede impegnati i comuni di Centro Valle Intelvi, Cerano Intelvi e Schignano in un percorso di recupero e valorizzazione di strutture storiche, in sinergia con eventi culturali e un programma di comunicazione curato dall’Associazione Valle Intelvi Turismo.



Obiettivo è rendere attrattivi i luoghi intelvesi per i giovani e per nuovi, futuri residenti, anche grazie alla valorizzazione del patrimonio culturale.



Con il sostegno di Fondazione Cariplo, Impresa Futura mira a potenziare le tradizionali attività artigianali dei borghi, favorendo il ritorno dei giovani ed il loro inserimento nelle imprese locali e contrastando la costante fuga verso la Svizzera, che impoverisce il territorio e priva le imprese storiche di ricambio generazionale.



In fase di definizione in questi giorni l’apertura del bando. Dopo una prima selezione, attraverso colloqui individuali, gli aspiranti più idonei saranno ammessi al modulo formativo di introduzione al lavoro. Saranno poi individuati i sei giovani che saranno collocati nelle imprese con un contratto di tirocinio extracurriculare retribuito. Questo primo pacchetto di attività sarà sviluppato dal Comune di Centro Valle Intelvi, capofila del progetto.