Come da tradizione non mancherà il passaggio sul Colle del Ghisallo per il “Lombardia Under 23” (ex Piccolo Giro di Lombardia). Appuntamento a sabato 5 ottobre, con 37 squadre e 176 atleti al via. Trentacinque sono le compagini che hanno aderito, 24 straniere, 12 italiane. La grande novità è rappresentata dalla presenza di una formazione, la May Stars, proveniente dal Ruanda la Nazione che il prossimo anno organizzerà i Campionati del Mondo per la prima volta in Africa.

La gara avrà la sua base ad Oggiono ed è stata presentata nelle scorse ore nella sala Belvedere di Palazzo Pirelli a Milano. Come nel 2023, sarà viale Vittoria a celebrare il successore del belga William Junior Lecerf oggi professionista con la Soudal Quick Step di World Tour.

Il percorso sarà in prevalenza nel Lecchese con un tratto nel Comasco. I corridori transiteranno da Regatola di Bellagio (verso le 14.30), Civenna (14.47) e dal Colle del Ghisallo (14.40, Gran premio della montagna). Poi la discesa verso Barni (14.53), Lasnigo (14.57), Asso (15), Canzo (15.04), Longono al Segrino (15.10), Eupilio (15.12) e Pusiano (15.15), prima del ritorno nel Lecchese. La partenza sarà alle 11.55, l’arrivo verso le 16. Orari di cui dovranno tener conto gli automobilisti e, più in generale, chi si dovrà muovere nella zona, con le strade che saranno chiuse con largo anticipo.