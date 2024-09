L’ufficio immigrazione della polizia di Stato, nel mese di settembre, ha emesso 12 provvedimenti: cinque gli accompagnamenti alla frontiera eseguiti. Rimpatriate cinque persone tra i 37 e i 29 anni rispettivamente originarie del Marocco, della Nuova Guinea, del Senegal, dell’Egitto e della Tunisia. Tutte già note alle forze dell’ordine per una serie di reati.

E ancora, cinque sono gli ordini del questore a lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni.

Misura alternativa della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della possibilità di rimpatrio invece, per un cittadino della Sierra Leone 33enne e poi una intimazione a fare rientro entro 7 giorni in Spagna, paese che gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno, notificata ad un marocchino 24enne.