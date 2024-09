Era stato il colpo di mercato del Como alla fine dello scorso mese di luglio, a inizio agosto la presentazione ufficiale con una serata speciale per i tifosi e una affollata conferenza stampa. Poi un problema al ginocchio durante la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ora arriva la notizia che molti supporters, non soltanto Lariani, non avrebbero voluto sentire. Raphael Varane appende le scarpette al chiodo. Il difensore 31enne, che la scorsa estate aveva firmato con il club azzurro, ha infatti annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, dopo una carriera in cui ha militato anche nel Real Madrid e nel Manchester United, vincendo quattro Champions League e la Coppa del Mondo 2018. La sua avventura in riva al lago da calciatore è durata pochi minuti, quelli disputati, appunto, in Coppa Italia. Se da una parte finisce la carriera da giocatore dall’altra sembra aprirsi un’altra strada per il francese che rimarrà comunque nella società.

“Dicono che tutte le cose belle devono finire. – inizia così il lungo messaggio del campione sui social – Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, mi sono rialzato occasione dopo occasione, e quasi tutto sembrava impossibile. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno una vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e un senso di realizzazione che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti noi amiamo”, ha scritto Varane. “Così, una nuova vita inizia fuori dal campo. Rimarrò a Como. Solo senza usare scarpini e parastinchi. Non vedo l’ora di condividere presto di più su questa nuova avventura”.