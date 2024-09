Prima clamorosa affermazione del Como nella serie A 2024-2025. In una trasferta che sulla carta poteva essere impossibile, gli uomini di Cesc Fabregas hanno ottenuto tre pesantissimi punti. Gli azzurri si sono imposti per 3-2 nella sfida in trasferta con l’Atalanta, match che lunedì sera non era stato disputato per il nubifragio che ha colpito la città orobica.

Una partita che per i lariani non era iniziata benissimo, con l’Atalanta in vantaggio al 18′ del primo tempo con Zappacosta. Il Como ha costruito il successo nella seconda frazione. La squadra di Fabregas è rientrata in campo con più coraggio e dopo appena venti secondi ha trovato il pareggio con una magia di Strefezza. L’esterno comasco, su assist di tacco di Sergi Roberto, ha concluso sul palo lungo superando l’incolpevole portiere bergamasco.

Al 54′ gli azzurri sono passati in vantaggio: sul tiro di Nico Paz è stata determinante la deviazione di Kolasinac che ha messo fuori causa il proprio portiere. La compagine lariana ha sfruttato il momento e dopo due minuti ha trovato il gol che ha chiuso virtualmente la gara. Fadera ha ubriacato il diretto avversario e con un diagonale rasoterra ha portato la sua squadra sul doppio vantaggio, 1-3.

Da qui in poi è stato un monologo dell’Atalanta, che però non si è mai resa pericolosa con il Como che si è chiuso bene e che ha abbassato i ritmi della gara per non andare in sofferenza. A tempo scaduto, il fallo di Dossena su Vlahovic ha mandato Lookman sul dischetto. Il nigeriano non ha fallito ma ormai non c’era più tempo per cercare la rimonta.

Il Como è tornato a vincere in serie A dopo 21 anni: l’ultima vittoria era stata contro il Torino, nella stagione 2002-2003, per 1-0, il 24 maggio 2003.

In classifica i lariani salgono a quota 5 punti, al quindicesimo posto, alla pari con Parma, Lecce e Genoa. Nel prossimo turno, domenica alle 15, gli azzurri ospiteranno al Sinigaglia il Verona. Fischio d’inizio alle 15.