Etv ti porta a bordo delle barche più belle con cinque appuntamenti dedicati al Salone Nautico Internazionale. Genova ogni anno a fine settembre diventa la capitale della nautica da diporto. Dal 19 al 24 settembre si è svolta la 64esima edizione del Salone Nautico Internazionale che ha registrato oltre 120mila visitatori. Un momento di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per il comparto.

Un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare. Inoltre, è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore.

Il Salone Nautico richiama diportisti da tutto il mondo, anche dal Lario. Le barche più affascinanti, le ultime novità di mercato: interviste, approfondimenti e immagini da un appuntamento imperdibile per gli appassionati di nautica. Tutte le novità presentate a Genova su Espansione TV.

ETV dedicherà, infatti, cinque approfondimenti speciali all’edizione 2024 del Salone Nautico Internazionale: il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 settembre alle 21.30, poi venerdì 27 settembre alle 20.35 e ancora sabato 28 settembre alle 21.30. Doppio appuntamento la domenica: lo speciale sul salone di Genova andrà in onda alle 10 e alle 19.