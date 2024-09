Giallo in Altolago. Un uomo di 76 anni è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Garzeno, nella frazione di Catasco. Il corpo senza vita è stato trovato ieri e la procura di Como indaga per omicidio. Disposta l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Menaggio.

L’allarme in paese è scattato ieri, quando Claudio Montini, ex consigliere comunale, titolare di un negozio di alimentari, non è arrivato nella sua bottega. Non vedendolo, il fornaio è andato a cercarlo nell’abitazione in cui il 76enne viveva solo dopo la morte della moglie e lo ha trovato a terra, senza vita.

Secondo le prime ricostruzioni, Claudio Montini sarebbe stato colpito più volte con un coltello, in particolare all’addome e al collo. Non è ancora stato chiarito il momento dell’aggressione risultata mortale. I carabinieri hanno avviato le indagini e avrebbero iniziato a sentire familiari e conoscenti. Dalle prime informazioni, sembra che nell’abitazione della vittima non sarebbe stato rubato nulla e non ci sarebbero segni di effrazione. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alessandra Bellù.