La polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 55 anni, regolarmente presente in Italia, senza fissa dimora, che era stato condannato in via definitiva a 10 mesi di reclusione per reati di falso, commessi nell’anno 2012. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di ogni misura alternativa alla carcerazione, ordinando l’arresto del 55enne. Nella giornata di ieri, gli investigatori della squadra mobile di Como, hanno rintracciato e arrestato il 55enne tunisino a Cabiate. E’ stato portato in questura per la notifica del provvedimento e poi portato in carcere al Bassone.