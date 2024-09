Chiusura delle otto scuole di Como, il consigliere regionale comasco del Pd, Angelo Orsenigo, ha formalmente richiesto la convocazione di un’audizione in Commissione IV “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” del consiglio regionale per discutere la decisione dell’amministrazione Rapinese.

“È bene ricordare, come espresso nella delibera di giunta regionale 2784 del 2024 in fatto di organizzazione della rete scolastica, – dice Orsenigo – che Regione Lombardia ha il compito di promuovere un quadro istituzionale affinché la scuola sia adeguata alle prioritarie esigenze educative e formative, in quanto nodo di una rete culturale e sociale che si estende all’intera comunità e costituisce il riferimento del territorio. Proprio in virtù di questo principio, chiediamo che il sindaco illustri le ragioni di queste chiusure e le valuti assieme all’assessore competente e ai genitori, – conclude Orsenigo – cercando soluzioni in grado di limitare i disagi. L’audizione sarà un’occasione per dare voce ai genitori e cercare un dialogo costruttivo tra istituzioni”.