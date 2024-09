Ladra seriale di Fiat Panda. Seconda denuncia in pochi giorni per furto aggravato per una 42enne residente nel Canturino, sorpresa dalla polizia a rubare un’auto di proprietà di una donna comasca, parcheggiata nel capoluogo lariano. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e gli agenti sono risaliti alla presunta responsabile. La donna è la stessa che la settimana scorsa era stata sorpresa in via Madruzza alla guida di un’altra Fiat Panda rubata in via Italia Libera con identiche modalità. In questo secondo caso, la 42enne è stata rintracciata ad Alzate Brianza. La macchina rubata era in un parcheggio della stazione ferroviaria della zona ed è stata poi restituita alla proprietaria.