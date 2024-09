Grave incidente nella serata di ieri, intorno alle 22.20, sulla provinciale 37 ad Albavilla. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate due auto. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, ma una volta sul posto le condizioni dei feriti, due uomini di 24 e 74 anni, sono apparse molto gravi.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti in codice rosso all’ospedale Sant’Anna, e i carabinieri di Como, che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro.