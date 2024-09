A Cantù, in corso Europa, iniziano ufficialmente i lavori di costruzione della nuova arena del basket. Ha avuto esito positivo la verifica del progetto per le opere di urbanizzazione, recupero e modifiche delle strutture esistenti. Un passaggio fondamentale per la prosecuzione dell’iter che dovrebbe portare finalmente alla realizzazione della struttura.

Ad annunciarlo Cantù Arena, la società d’impresa che sta realizzando il progetto. “Abbiamo ricevuto l’esito positivo della verifica del progetto – si legge in una nota – Questo passaggio conclude le fasi di messa in sicurezza del cantiere e demolizione delle vecchie strutture, sancendo così l’inizio ufficiale dei lavori di costruzione della Nuova Arena”.

La fine dei lavori è prevista per l’estate del 2026. Il cantiere è stato avviato nel marzo scorso. La prima fase dell’intervento ha riguardato la rimozione della vecchia struttura. A seguire sono stati effettuati gli sbancamenti e posata la prima base delle fondamenta, che ha già superato il collaudo.

Il nuovo passaggio sancisce l’avvio ufficiale dei lavori di costruzione della nuova arena. Il piano prevede la realizzazione di un palazzetto polifunzionale con più di 5mila posti a sedere, arena sportiva e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori, uffici amministrativi delle società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L’intenzione è quella di dare spazio non solo alla pallacanestro e alle altre attività sportive, ma anche a concerti, convention, iniziative culturali e sociali di ogni genere.