Compie 25 anni il progetto “Fondazioni di comunità” di Fondazione Cariplo, a cui sono stati dedicati complessivamente 539 milioni di euro su tutto il territorio della Lombardia e sulle province di Novara e Verbano Cusio Ossola. La fondazione comunitaria di Como è una delle prime nate, assieme a quella di Lecco, nel 1999: nei suoi 25 anni di storia ha sostenuto 3.141 progetti in vari ambiti, con un impegno filantropico di oltre 46 milioni di euro, sviluppato in parte con risorse proprie e in parte con risorse trasferite da Cariplo, che ogni anno sostiene l’attività della fondazione locale con 1 milione e 162 mila euro per un ammontare complessivo di oltre 30 milioni di euro in questi anni.

“Le Fondazioni di comunità sono giunte ad una fase di maturità – commenta Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – Le persone, le istituzioni, le aziende sul territorio le conoscono e ripongono in esse fiducia. Fondazione Cariplo si affida a loro, consapevole di poter contare su una rete unica che arriva anche nei luoghi più remoti, in una logica di ascolto e risposta ai bisogni”.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare i 25 anni delle Fondazioni di Comunità, un progetto che ha dimostrato la sua straordinaria efficacia nel rispondere ai bisogni dei territori e nel promuovere il benessere locale. – aggiunge Enrico Lironi, membro del consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo – Abbiamo puntato sulle fondazioni locali come asset strategico, fondamentali anche nel realizzare insieme progetti speciali; come ad esempio è stato durante la pandemia per le emergenze o con l’attivazione dei fondi di contrasto alla povertà”.