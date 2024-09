I primi tre punti in serie A arrivati con l’avvincente partita contro l’Atalanta, hanno portato in casa del Como un entusiasmo che rischia però un effetto negativo. Motivo per cui mister Cesc Fabregas, a due giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona, ha spiegato come durante la settimana con i suoi ragazzi abbia lavorato più sulla testa che sulla tattica.

Uno spogliatoio, quello del Como, in cui si stanno integrando giocatori giovani con altri più esperti e dove le comunicazioni collettive avvengono in italiano. Ma poi è sempre il mister a destreggiarsi con ognuno di loro in diverse lingue per dare le singole spiegazioni tecnico tattiche tra spagnolo, inglese, francese e italiano. E anche con Ali Jasim il 20enne iracheno che non parla nessuna delle lingue citate sta facendo passi avanti nella comunicazione, preferendo studiare la lingua di casa al posto dell’inglese.

Infine il pensiero dell’allenatore degli Azzurri, nel corso della conferenza stampa, è andato anche al campione Rafael Varane che ha annunciato il suo ritiro dopo una sola partita disputata in Coppa Italia con la maglia del Como. “Gli piace studiare business e darà una mano alla società fuori dallo spogliatoio”, ha dichiarato il tecnico dei lariani