Aveva occupato abusivamente una cantina in via Domenico Pino, a Camerlata. Alla vista dei poliziotti, intervenuti dopo la segnalazione dei residenti, un 27enne senegalese irregolare in Italia ha iniziato a inveire e tirare calci e ha cercato di fuggire. Bloccato dagli agenti, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il 27enne, senza fissa dimora, nella cantina aveva sistemato un materasso e alcuni elettrodomestici, in una proprietà privata. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico erano già stati emessi un provvedimento di espulsione e due ordini del questore di lasciare l’Italia. La sua posizione è al vaglio degli operatori dell’ufficio Immigrazione.