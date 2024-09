35 nomination valide arrivate da ricercatori di tutto il mondo per l’edizione 2024 del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ che assegna 1 milione di euro a una scoperta in ambito Life Science.

La parola passa ora alla giuria, che si è riunita per la prima volta in questi giorni: saranno anche quest’anno 15 i ‘super esperti’, in campo. I giurati dovranno selezionare la scoperta vincitrice, valutando anche la potenzialità di sviluppo verso nuovi prodotti o politiche a beneficio delle persone. Il Premio verrà consegnato il prossimo 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano nel corso della Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi.

Nel corso della stessa mattinata è in programma anche la consegna del premio Lombardia è Ricerca riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per il quale sono giunte 19 candidature.

L’assessore Fermi: “Primo passo ufficiale verso la Giornata della Ricerca 2024”

“Abbiamo fatto il primo passo ufficiale verso la Giornata della Ricerca 2024. Quello dell’8 novembre – commenta l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi – è un appuntamento molto importante, perché consegneremo un riconoscimento da 1 milione di euro che per il 70% deve ricadere direttamente sul sistema lombardo della ricerca, sostenendo anche l’attività dei nostri ricercatori. E anche quest’anno daremo ampio spazio ai ragazzi. Il nostro obiettivo – aggiunge – è continuare a essere un punto di riferimento nel campo della Ricerca e dell’Innovazione, nella certezza che il nostro futuro si gioca in questi due ambiti. Ricerca d’eccellenza e innovazione – conclude Fermi – rappresentano il motore fondamentale per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per i pazienti di oggi e di domani”.