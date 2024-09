Como. Detenzione illegale di armi, danneggiamento e ricettazione. Denunciato in stato di libertà dalla polizia un 24enne afgano, irregolare sul territorio e senza fissa dimora.

Una volante è intervenuta nel parcheggio di fronte alla Questura di Como per un uomo, armato di una lunga spranga di ferro, che stava danneggiando uno scooter parcheggiato nell’area di sosta.

I poliziotti hanno bloccato il 24enne poco più avanti in via Grandi con ancora in mano la spranga. In Questura il giovane è stato controllato dagli agenti che hanno trovato nelle tasche dei pantaloni un mazzo di chiavi con un cartellino che riportava un nome e un cognome di un cittadino italiano. Dagli accertamenti è emerso che il mazzo di chiavi era in realtà il frutto di un furto consumato a Milano a bordo di un’auto. Le chiavi sono state riconsegnate la proprietario e il 24enne afgano è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi, danneggiamento, ricettazione e per la violazione della legge sull’immigrazione