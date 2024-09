Trasloco della motorizzazione civile di Como, a partire dal 15 ottobre la sede sarà quella di via Al Bassone e non più in via Tentorio. Dal giorno successivo, il 16 ottobre, riprenderà l’erogazione dei servizi.

La nuova sede della motorizzazione sarà nell’ex aula bunker di fianco al carcere del Bassone. La comunicazione è arrivate nelle scorse ore dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La nuova struttura che come detto si trova vicino al carcere Bassone è ormai completata e gli operai sono al lavoro in questi giorni nella parte esterna, per gli ultimi interventi nel parcheggio, agli accessi alla struttura e nella parte relativa al verde. Sempre nell’area esterna sono presenti le piste di prova per i veicoli leggeri e i motocicli. Nella nuova struttura presenti una sala ristoro e una sala riunioni, uffici per i dipendenti, l’aula esami e sala d’attesa e ancora tre locali tecnici e l’archivio.