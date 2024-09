Provincia di Como, domani – domenica 29 settembre – si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. A votare sindaci e consiglieri comunali lariani attraverso un sistema di voto ponderato in cui si tiene conto della popolazione di ciascun comune.

Tre le liste candidate. Come da ordine sulla scheda la lista n.1 è la “Lista RAPINESE”. La lista n.2 è “Centrodestra in Provincia” e infine la lista n.3 “Democratici e civici per la Provincia”.

Si vota domani, domenica 29 settembre, in un unico turno dalle 8 alle 20 nel seggio elettorale nella sede della Provincia di Como, in via Borgovico, e nel seggio distaccato nel Comune di Menaggio.