Ospedale di Menaggio, dopo l’estate è tempo di certezze. A chiederle consigliere regionale Angelo Orsenigo, autore di un’interrogazione consiliare che sarà discussa martedì prossimo 1 ottobre in Consiglio regionale. L’interrogazione è rivolta all’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, per chiedere chiarimenti urgenti sul futuro dell’Ospedale “Erba-Renaldi”. “Che fine ha fatto la mozione 175, approvata in maniera bipartisan a luglio, che impegnava la Giunta lombarda a tutelare il presidio lariano, a partire dal Pronto Soccorso? Vogliamo certezze, basta ambiguità”, spiega il consigliere dem in una nota.

“La chiusura ormai definitiva del reparto di Psichiatria, unita al dimezzamento dei posti letto e alla sospensione dei reparti di emergenza-urgenza e del Pronto Soccorso, rappresenta un segnale allarmante per il futuro del nostro ospedale. A luglio la Giunta regionale è stata costretta a fare marcia indietro sul possibile piano di trasformazione di Menaggio in un presidio per soli cronici, ma le incertezze rimangono – spiega ancora Orsenigo – Ed è proprio questo clima di incertezza che rischia di scoraggiare ulteriormente i lavoratori sanitari necessari al funzionamento dell’ospedale che potrebbero essere interessati a lavorare a Menaggio”.

Infine conclude: “I cittadini si sono già espressi chiaramente con 14mila firme e numerosi eventi pubblici, dalla massiccia partecipazione popolare. Anche i sindaci del lago sono intervenuti, offrendo persino alloggi per i dipendenti. Ora serve che l’assessore Bertolaso dia delle indicazioni operative se l’intento è quello di dare attuazione alla mozione approvata in Consiglio”.