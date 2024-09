Cinque giorni di possibili disagi e caos sulla Lariana a Como. I sindaci della sponda orientale del ramo comasco del lago iniziano gli scongiuri del caso. Sulla strada provinciale da lunedì – 30 settembre – e fino a venerdì 4 ottobre scatterà il senso unico alternato regolato da semaforo dalle 8.30 alle 19. Le modifiche viabilistiche sono dovute a interventi di manutenzione e al ripristino degli impianti di illuminazione delle galleria tra Blevio e Torno.

“I disagi vanno messi in conto”, dice il sindaco di Blevio, Alberto Trabucchi. “E’ vero che gli interventi si svolgono in un periodo dove i flussi turistici sono minori ma il problema del traffico sulla Lariana resta”,

Il fronte comune dei sindaci per trovare una soluzione per evitare o almeno ridurre le code chilometriche, pressoché quotidiane, per i veicoli diretti nel capoluogo e provenienti dai paesi che si affacciano sulla traffica arteria va avanti da anni ma al momento soluzioni condivise non sono state trovate anche se i problemi alla viabilità in particolare nel tratto da Blevio a Como sono quasi all’ordine del giorno.

“Dobbiamo risolvere la questione dello snodo di Sant’Agostino e dell’imbuto di via Torno – dice ancora Trabucchi – Abbiamo proposto delle ipotesi per snellire il traffico, si tratta di piccoli interventi che aiuterebbero la viabilità sulla Lariana”.

Tra le ipotesi emerse durante l’ultimo vertice in Prefettura sul tema l’idea di un semaforo con i sensori per i mezzi ingombranti e modifiche alla segnaletica per rendere più scorrevole il traffico in via Torno, all’imbocco della Lariana, e ancora lo spostamento della stazione dei bus da piazza Matteotti.

Della stessa opinione anche il sindaco di Torno Rino Malacrida: “Le preoccupazioni per il caos che può verificarsi sulla Lariana sono costanti – dice – Sarebbe stato meglio eseguire i lavori in galleria durante le ore notturne per limitare i disagi. Non possiamo fare altro che affidarci alla Provvidenza per questi giorni di interventi”. Poi il primo cittadino di Torno attacca il sindaco di Como: “L’amministrazione comasca aveva promesso di venirci incontro, togliendo alcuni passaggi pedonali e installando un semaforo in via Torno. Invece nulla è stato ancora fatto”, conclude Malacrida informando che a breve sarà fissato un incontro con il nuovo prefetto di Como.

Infine a replicare è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese che sulla questione Lariana è netto: “Ho spiegato più volte al sindaco di Torno che le sue richieste non rispettano il codice della strada, l’ho messo in contatto con i tecnici comunali ma evidentemente non lo vuole proprio capire. Como è pronta a fare la sua parte – conclude Rapinese – non a violare le regole”.