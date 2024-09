Prima giornata del campionato 2024/25 di Serie A2 per la Pallacanestro Cantù. La prima avversaria sarà Orzinuovi, già affrontata una settimana fa nella Supercoppa. Palla a due della sfida del PalaBertocchi è prevista per le ore 18 di domani.

Per coach Nicola Brienza buone notizie dall’infermeria, perché saranno a disposizione sia Grant Basile che Riccardo Moraschini.

A guidare la formazione bresciana c’è sempre coach Franco Ciani, che con la sua grande esperienza, compresa una stagione a Cantù nel 1999, schiererà una squadra di grande talento. A partire dal regista Luca Vencato, autore una settimana fa di una partita da 13 punti e 5 assist.

“Siamo in una situazione particolare perché un gioco del calendario ci rimette di fronte allo stesso avversario di una settimana fa – ha detto alla vigilia l’allenatore di Cantù – Sia noi che loro abbiamo sulla pelle le sensazioni, positive e negative, della prima partita. Dobbiamo essere bravi a continuare a fare bene le cose in cui siamo stati più efficaci in Supercoppa e invece più attenti e consistenti sugli aspetti che non ci hanno consentito di vincere. In settimana la concentrazione è andata molto sulla partita di sabato scorso, ma – conclude – siamo ottimisti sul fatto di aver capito dove abbiamo sbagliato e quindi di avere delle opportunità diverse per giocare questa partita”.



Formazioni sul parquet alle 18.