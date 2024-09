Weekend di festeggiamenti a Rebbio per il compleanno della storica scuola dell’infanzia paritaria del quartiere che in oltre un secolo ha visto crescere generazioni di comaschi. Molti gli ex alunni che, una volta diventati genitori, hanno varcato di nuovo il portone con i loro bambini.

La struttura di via Lissi ancora oggi resta un punto di riferimento per l’intera zona di Camerlata e Rebbio ma non solo. Il lavoro del personale, unito all’aiuto delle famiglie e al profondo legame con la vicina parrocchia di San Martino, rende la scuola un luogo sempre al passo con i tempi e in grado di rispondere alle diverse necessità delle famiglie.

La storia in breve

Fondata nel 1912 dal “Comitato pro Asilo Infantile del Comune di Rebbio” per sopperire alle necessità del piccolo comune privo di una struttura con tali finalità.

L’edificio, costruito secondo il progetto dell’architetto Eugenio Linati nel 1911 su un terreno di proprietà della moglie Margherita Perlasca, era composto solo dalla parte anteriore dell’ala destra dell’attuale costruzione.

Il progetto prevedeva una spesa di 29.405 Lire per l’edificazione dell’edificio. I fondi furono ricavati da offerte di privati e da pesche di beneficenza.

Per la gestione del piccolo Istituto, il Parroco di allora Don Carlo Clerici ed il Suo successore Don Alfonso Bianchi si rivolsero alla “Congregazione Religiosa delle Suore del SS. Sacramento” di Rivolta D’Adda; nel 1913 la Superiora Generale inviò a Rebbio quattro religiose.

Con il Regio Decreto del 1914 l’Asilo si trasformò in Ente Morale e i diritti di proprietà passarono all’ “Amministrazione dell’Asilo Infantile di Rebbio”.

Mentre nel 1970 l’Asilo divenne “Scuola Materna”.

I festeggiamenti

I festeggiamenti iniziano questa sera alle 21 al Teatro Nuovo di Rebbio con il concerto dell’Orchestra di arpe celtiche. Mentre domani si inizierà con la santa messa delle 10 con la partecipazione di alunni ed ex alunni. A seguire lancio di palloncini e intrattenimento musicale. All’asilo poi è previsto il pranzo, mentre al pomeriggio oltre ai giochi è previsto il taglio della torta. Per informazioni www.scuolamaternadirebbio.it.

Ma per i 110 anni sono previsti altri momenti di festa. Sabato 26 ottobre, alle ore 19, è in programma l’apericena al buio a scuola, a cura dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Como e sabato 23 novembre, alle 20, è in programma la cena di gala e una mostra fotografica che ripercorrerà la storia della scuola.