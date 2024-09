Code lunghe oltre 10km e tempi di attesa di circa un’ora e 40 minuti per chi transita nella galleria del San Gottardo. Con l’inizio delle vacanze autunnali in molti cantoni, i cittadini svizzeri partendo per le loro destinazione hanno trovato il traffico bloccato. Le vacanze scolastiche sono appena iniziate in dieci cantoni. Il prossimo fine settimana inizieranno in altri otto cantoni e si prevedono nuovamente ingorghi al San Gottardo. In direzione nord, il traffico è attualmente bloccato per 4 km sull’A2 anche tra Quinto e Airolo. Il raccordo autostradale in entrata di Airolo invece è stato chiuso.