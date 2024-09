Il Como cala di nuovo il tris. Seconda vittoria per 3-2 dei lariani. Dopo quella di Bergamo con l’Atalanta, oggi è arrivata l’affermazione contro il Verona. Una sfida decisamente emozionante che ha premiato i padroni di casa, che salgono a quota 8 punti in classifica. Como in vantaggio con il bomber Patrick Cutrone al 43′ del primo tempo. Pari di Lazovic su rigore al 53′. Lariani tutti avanti per cercare il successo e premiati dalla nuova rete di Cutrone e dal tris di Andrea Belotti. Qualche brivido per la realizzazione del gialloblù Lambourde al 94′ e con Mosquera che a pochi secondi dal fischio finale ha rischiato di impattare il match.

Gara preceduta dall’annunciato concerto di Guè Pequeno, che ha proposto alcuni suoi successi. Una performance che il pubblico ha apprezzato. Prima del fischio d’inizio è sceso in campo l’ex amministratore del Como Michael Gandler, che salutato i tifosi, che hanno ricambiato con un sentito applauso. In tribuna anche Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex giocatore.

Un Como con il morale altissimo si prepara ad una trasferta certo non semplice. Venerdì alle 18.30 la squadra di Cesc Fabregas sarà ospite del Napoli.