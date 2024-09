La prima trasferta stagionale è amara per Cantù che esce sconfitta dal PalaBertocchi di Orzinuovi. I padroni di casa si impongono di misura 77-76. Un match combattutissimo che ha visto un testa a testa fino al termine della partita con i brianzoli che purtroppo sprecano un’occasione importante all’overtime.

“Sicuramente è stata una prestazione diversa da quella di Livorno. Abbiamo approcciato e giocato con uno spirito e un’energia totalmente diverse. Non possiamo però pensare di produrre in ognuna delle principali voci statistiche dei valori migliori, di avere 15 tiri in più di Orzinuovi, e poi non essere in grado di portare a casa il risultato. È un problema – è il commento che arriva dal coach Nicola Brienza dopo la sconfitta di Cantù – Non è superficialità ma dobbiamo essere più attenti, se nel secondo tempo riusciamo a tenerli a un punteggio basso poi dobbiamo essere più pragmatici e cinici per vincere la partita. Abbiamo pagato anche i troppi canestri sbagliati da sotto e da soli. È un passo in avanti rispetto alla settimana scorsa ma non è chiaramente sufficiente. Ne dobbiamo fare un altro e dobbiamo farlo in fretta, mercoledì in casa nostra”.

Il 2 ottobre sul parquet casalingo Cantù affronta Brindisi alle 20.45.