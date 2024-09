Possibili giornate di caos e disagi per gli automobilisti comaschi. A partire da oggi, e fino al termine del prossimo mese, il 31 ottobre, via Cecilio a Como resterà chiusa al traffico. La causa i lavori da parte della Società LERETI per lo spostamento della rete dell’acquedotto di via Cecilio. Gli interventi sarebbero dovuti partire la scorsa settimana – e precisamente il 25 settembre – ma poi sono stati rimandati a oggi a causa del maltempo, fanno sapere da Palazzo Cernezzi.

Stop alle auto nel tratto tra via Di Vittorio e via Pasquali Paoli, nel senso di marcia normalmente destinato al traffico in discesa da Lazzago verso via Paoli. Prevista la deviazione delle auto lungo percorsi alternativi. In questo caso sono tre le possibilità: la prima deviazione prevede via Di Vittorio, via Palma e via Giussani. La seconda invece prevede il collegamento via Cecilio, via Pasta, via Pasta e via Pasquale Paoli. Infine l’ultima alternativa alla chiusura in cui è possibile percorrere il tratto via Del Doss e via Varesina.

In via Cecilio, nel tratto da via Paoli a via Di Vittorio, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione via Di Vittorio e ancora l’istituzione del divieto di sosta di 24 ore con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.