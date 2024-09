Soltanto un seggio al sindaco di Como Alessandro Rapinese, sette alla lista di centrodestra e quattro a quella di centrosinistra. È il risultato delle elezioni provinciali che si sono svolte ieri a Villa Saporiti per il rinnovo del consiglio. Nel dettaglio, parlando di voti ponderati in base al peso dei diversi comuni, alla lista Rapinese sono andati 11.053 voti, alla lista “Centrodestra in Provincia” 40.618 e alla lista “Democratici e civici per la Provincia di Como” 27.830.

Alla chiusura dei seggi – ieri alle 20 – ha votato il 70% degli aventi diritto.

Il consigliere più votato, con 7.400 preferenze, Valerio Perroni, della lista di centrosinistra e vicesindaco di Villa Guardia. Una squadra però a guida centrodestra che vede l’ingresso del sindaco di Como Rapinese, eletto con 4.905 voti.