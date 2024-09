I lavori di asfaltatura in via Regina Teodolinda a Como slittano alla prossima settimana. A causa del meteo incerto e per un ritardo dell’impresa legato ad un altro cantiere l’intervento è stato rinviato a lunedì prossimo 7 ottobre quando inizialmente sarebbe dovuto partire il 23 settembre. Per tutta la scorsa settimana sono rimasti posizionati i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata. Di fatto un’ampia fetta di parcheggi – in una zona già difficile – è venuta meno. Da oggi i cartelli sono stati girati e – come detto – dal comune di Como hanno fatto sapere che inizieranno lunedì e fureranno 5 giorni (come da previsione in iniziale). La chiusura della strada è prevista in orario notturno

L’area interessata dai lavori è quella che va dalla basilica di Sant’Abbondio fino al cimitero Monumentale e nella zona dell’ex supermercato.

Al termine del cantiere, le vecchie strisce blu, come previsto dal nuovo piano della sosta del Comune di Como, dovrebbero essere trasformare in strisce bianche.