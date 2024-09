Parte domani in Lombardia la campagna vaccinale gratuita per la stagione autunnale/invernale 2024-2025, in questa prima fase rivolta alle categorie più a rischio. L’offerta gratuita è destinata alle donne in gravidanza e nel periodo postpartum, agli over 60, ai bambini e ragazzi dai 6 mesi fino ai 17 anni, alle persone a rischio per status o patologia, ai familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, a medici, personale sanitario e lavoratori in strutture sociosanitarie con contatti con il pubblico, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla protezione civile e al personale scolastico.

Per i bambini e gli adolescenti, Regione Lombardia offre la possibilità di ricevere il vaccino attraverso la somministrazione di uno spray nasale. Una soluzione che permette di proteggere la salute dei più piccoli senza provocare il disagio spesso associato ai metodi tradizionali.

“La ‘semplice’ influenza può non essere così banale come qualcuno pensa: – è intervenuto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – solo nella scorsa stagione 150 persone sono state ricoverate in terapia intensiva e abbiamo avuto anche 51 decessi”.

Il 5 e 6 ottobre sono in programma due giornate di apertura straordinaria organizzate dalle strutture sanitarie territoriali. Dal 4 novembre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione

È possibile ricevere il vaccino nei centri regionali, negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie convenzionate e in alcune strutture sanitarie accreditate. Sarà possibile prenotare attraverso la piattaforma online della Regione, accessibile dal sito ufficiale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.