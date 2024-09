Controlli dei carabinieri di Como per la sicurezza stradale, in particolare nel fine settimana. Dodici le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile impiegate nel servizio, che hanno identificato 77 persone e controllato 42 autovetture.

Cinque le sanzioni, una accompagnata dalla denuncia per guida in stato di ebbrezza. In totale, sono stati decurtati 20 punti dai documenti di guida degli automobilisti sanzionati.

L’intensificazione di controlli sarà garantita anche nei prossimi fine settimana.