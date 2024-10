Si è aperta oggi la campagna antinfluenzale 2024/2025: in Asst Lariana questa mattina è iniziata la somministrazione delle vaccinazioni ai dipendenti, ai pazienti ricoverati nei vari presidi ospedalieri, alle donne in gravidanza e ai pazienti cronici.

I primi a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, tra diversi medici e infermieri, è stato il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi.

“Da oggi è possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale attraverso il portale Prenota Salute di Regione Lombardia – ricorda il direttore Stucchi – La precedenza, come di consueto, è data alle categorie più fragili: donne in gravidanza, bambini e pazienti cronici. A dare il buon esempio, fin da oggi, sono i nostri professionisti che hanno già cominciato a sottoporsi al vaccino. Invito tutti a farlo perché la vaccinazione non è solo un’opportunità per proteggere la propria salute, ma anche un dovere nei confronti dell’intera comunità. Ricordo che noi e la rete sanitaria comasca sabato 5 ottobre saremo in centro a Como con l’evento ‘La Prevenzione in Piazza’ e ci sarà anche la possibilità per tutti di vaccinarsi”.

Si ricorda che sarà possibile vaccinarsi negli studi del proprio medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta (a partire dal 7 ottobre con modalità che il professionista comunicherà direttamente ai propri assistiti); nelle farmacie (prime somministrazioni dal 14 ottobre, prenotazioni sul portale regionale Prenota Salute dal 1 ottobre); nei Centri Vaccinali di Asst Lariana (prime somministrazioni dal 21 ottobre, prenotazioni sul portale regionale Prenota Salute dal 1 ottobre). Dal 4 novembre la campagna sarà aperta a tutti i cittadini.

Per il 5 ottobre, in occasione del Vax Day organizzato per l’apertura della campagna antinfluenzale, sarà possibile vaccinarsi in piazza Grimoldi a Como, dalle 10 alle 16, in occasione dell’evento “La Prevenzione in Piazza” con accesso libero a tutti, indipendentemente dalla categoria. Sempre il 5 ottobre su prenotazione attraverso il portale regionale Prenota Salute sarà possibile vaccinarsi nelle Case di Comunità di Olgiate Comasco, Ponte Lambro e Menaggio.