Tutti in coda. La zona sud di Como penalizzata dal cantiere in via Cecilio. I lavori proseguiranno fino al prossimo 31 ottobre e riguardano lo spostamento della rete dell’acquedotto. Gli interventi sarebbero dovuti partire lo scorso 25 settembre ma poi sono stati rimandati all’inizio di questa settimana causa del maltempo.

Ad essere penalizzate le vie attorno all’area dell’intervento utilizzate anche come percorso alternativo. In via Cecilio, infatti, è previsto lo stop alle auto nel tratto tra via Di Vittorio e via Pasquali Paoli, in discesa da Lazzago verso via Paoli.

Prevista, dunque, la deviazione lungo via Di Vittorio, via Palma e via Giussani. La seconda possibilità invece prevede il collegamento via Cecilio, via Pasta e via Pasquale Paoli. Infine l’ultima alternativa alla chiusura prevede di percorrere il tratto via Del Doss e via Varesina.

E proprio queste arterie a partire dalla rotonda di Lazzago stanno risentendo maggiormente in termini di traffico, in particolare nelle ore di punta. Lunghe code si sono registrate anche oggi in via Giussani e in via Varesina.

E’ possibile percorrere la via Cecilio soltanto, nel tratto da via Paoli a via Di Vittorio, dove è stato istituito il senso unico di marcia.