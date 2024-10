Torna il circo nell’area di piazza d’Armi a Muggiò. Via libera dall’amministrazione comunale all’avviso di selezione pubblica per l’installazione nel periodo dal 18 dicembre al 10 gennaio.

La zona destinata alle attrazioni è stata però ridotta. Un anno fa la giunta cittadina decretò il ridimensionamento dell’area di Piazza d’Armi nel quartiere di Muggiò, passando da oltre 20mila metri quadrati a poco meno di 5mila. Il motivo di questo cambiamento va ricercato nello sviluppo futuro di tutta la zona sportiva che attende da anni una riqualificazione. Come dunque accaduto per i giostrai del Luna Park, che decisero di non partecipare al bando del Comune in quanto la riduzione dell’area avrebbe escluso alcune famiglie, la zona dove troveranno spazio le installazioni del circo resta quella ridimensionata.

La decisione di ridurre l’area a Muggiò aveva scatenato pesanti polemiche da parte degli organizzatori del Luna Park con proteste in consiglio comunale e un corteo con i camion che hanno attraversato la città.

Nell’avviso del Comune le domande per l’installazione del circo dovranno essere inviate entro il 15 settembre.