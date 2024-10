Giovanissimi armati o in possesso di droga. Due attività dei carabinieri di Cantù portano di nuovo a parlare di provvedimenti nei confronti di ragazzi, uno ancora minorenne. Si tratta di un 17enne denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere perché trovato con un coltello di 18 centimetri nella zona di via M.L. King nella Città del Mobile. Un 20enne – già noto per il suo legame con una baby gang – è stato, invece, segnalato, all’autorità perché in possesso con 32 grammi di hashish.



Mentre i militari di Turate hanno denunciato un 22enne, già noto alla giustizia, in questo caso per essere stato trovato, dopo un controllo a Rovello Porro nei pressi di via Madonna, con un coltello con lama da 10 centimetri poi sequestrato.



Non soltanto giovani, i controlli degli ultimi giorni hanno portato i carabinieri a Senna Comasco, località Navedano, in una zona nota per lo spaccio nei boschi. Un operaio 42enne con problemi di tossicodipendenza è stato segnalato perché sorpreso alla guida della sua auto con tre grammi tra eroina e cocaina. Gli è stata ritirata la patente.



Infine una donna di 41 anni, anche lei già nota e con problemi di dipendenze, è stata denunciata per furto all’interno di una automobile, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. E’stata, inoltre, segnalata per consumo di sostanze stupefacenti. Da quanto è stato possibile ricostruire, nei giorni scorsi, attorno alle 23 i carabinieri erano stati chiamati ad Orsenigo su richiesta di un uomo che segnalava di essere stato derubato del borsello e spiegava che era stato utilizzato il suo bancomat per gli acquisti di sigarette e gratta e vinci. La 41enne, identificata vicino alla tabaccheria, avrebbe ammesso il furto e ha poi consegnato 5 grammi tra hashish, cocaina ed eroina, 14 pacchetti di sigarette ancora sigillati e 5 gratta e vinci.



Gli stessi militari, infine, nell’ambito di un’altra attività antidroga, dopo una segnalazione arrivata al 112, hanno trovato e sequestrato a Cantù, in via Milano, nascosta in una siepe vicino alla strada, un vaso con una pianta di marijuana alta circa 50 centimetri.