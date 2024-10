Debutto casalingo per la Pallacanestro Cantù che domani alle 20.45, nella seconda giornata del campionato di serie A2 affronterà Brindisi. Dopo il ko all’overtime contro Orzinuovi, la squadra approda sul parquet di Desio.

Dopo la retrocessione dalla Serie A, la società pugliese ha puntato sull’esperienza di coach Piero Bucchi. La formazione, sconfitta in casa da Avellino nella prima giornata, ha costruito un quintetto di valore. In cabina di regia c’è Tommaso Laquintana, che ha scelto di rimanere a Brindisi e di tornare a giocare in A2 dopo nove stagioni consecutive in Serie A.

“Giochiamo contro Brindisi che è, a detta di tutti, una delle principali contendenti ai due posti che assegneranno la promozione e chiaramente ha un roster importante e un coach altrettanto importante” ha commentato il tecnico di Cantù, Nicola Brienza. “Hanno avuto degli acciacchi fisici nell’ultima gara, che hanno condizionato la loro prestazione e il risultato. Non sappiamo ancora chi sarà della partita contro di noi e questo un po’ ci ostacola. Indipendentemente dalle assenze – aggiunge l’allenatore – rimane però una squadra fatta di giocatori di alto livello e che ha un obiettivo chiaro e delineato. Laquintana, Ogden e Allen hanno preso in mano il gruppo nella partita contro Avellino e quindi dovremo stare attenti a loro tre, ma chiaramente senza scordarci di tutti gli altri elementi validissimi che hanno nel roster. Contro una squadra così ostica e complicata da affrontare ci vorrà una versione di Cantù importante e concentrata”.

Infine un’informazione di servizio. La Pallacanestro Cantù informa i tifosi che, come disposto dalle autorità competenti, durante tutte le partite casalinghe, sarà chiusa anche al passaggio pedonale la strada che collega le piscine al Palasport. Per raggiungere l’ingresso sarà dunque necessario accedere dal parcheggio principale di via Gaetana Agnesi.