Giorgio Chiellini ha deciso di entrare – la cifra non è stata resa nota – in Mercury/13, la società che detiene la proprietà del Como Women, squadra di calcio femminile di serie A. Nella nota diffusa si parla di “investimento significativo” nel gruppo di proprietà multi-club. Mercury/13 è una società che punta all’acquisizione di partecipazioni di controllo in squadre di calcio femminile professionistiche in tutta Europa. La prima squadra acquisita è stata proprio il Como Women.

“Sono davvero entusiasta di condividere la notizia di essere investitore in Mercury/13 – ha spiegato Giorgio Chiellini – È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili di questo settore e quanto potenziale ci sia ancora da sbloccare in Europa. Quella esperienza mi ha ispirato, e sono orgoglioso di far parte di un progetto che punta a creare nuove opportunità per le atlete e a portare lo sport a un livello internazionale.” Nato nel 1984 a Pisa, Chiellini è stato il capitano della Nazionale italiana campione d’Europa nel 2021. Nella sua carriera ha militato con Livorno, Fiorentina, Juventus e, negli Usa, con la squadra del Los Angeles.

Victoire Cogevina, Co-Ceo di Mercury/13, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo entusiasti di avere Giorgio Chiellini con noi come investitore, a ulteriore conferma della nostra missione e del potenziale commerciale del calcio femminile in Europa. Il suo impegno riflette il crescente riconoscimento e supporto per il calcio femminile ai massimi livelli. La strategia di acquisire squadre in diverse leghe europee amplificherà il nostro impatto, e il coinvolgimento di Giorgio è un potente endorsement della nostra visione e strategia.”